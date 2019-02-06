話題人物》「我要推銷台灣」美女空姐轉戰外交官

2019-02-06

記者呂伊萱／專題報導

外交部公眾外交協調會翻譯科科長呂淑娥外型亮麗，個性開朗、談吐穩健。她曾擔任華航空服員與業務，現職則是外交人員，二○一七年從美國華府回部。呂淑娥並非外交或政治相關科系出身，但因工作常與外貿接觸，在人生轉折點時，萌生了「既然能推銷台灣產品、也能推銷台灣」的想法，研讀二年後，正式考進外交部，踏上「推銷台灣」之路。

呂淑娥第一次外派便是到美國華府，並於第三年調進國會工作組。美國國會對台灣跨黨派的支持長期且穩健，舉凡議員發聲挺台或重要法案立法完成，皆是國會友台力量的具體呈現。但這些支持非憑空而來，而是我國外交人員與僑胞多年努力的積累，呂淑娥就是其中一員。

在華府一待就是六年，呂淑娥結識許多國會助理友人，其中印象最深的，是一位對亞洲文化深感興趣的國會助理熊大東（Darrell Doss）。呂淑娥說，她對美國國會環境仍陌生時，便認識熊大東，聽聞他熱愛亞洲文化，不但自學日文、對華語也有濃厚興趣，她便自告奮勇擔任熊大東的華語教師，透過每週華語教學，兩人建立深厚情誼，熊大東後來考取台灣華語獎學金，來台精進中文。而不論是美國國會活動、連署信函或者與我國官員的交流安排等，熊大東都成為重要協助人，他目前仍在美國國會工作。

呂淑娥說外交工作就是「人的工作」，只要真心和對方來往，對方都會感受並反饋。雖外交常讓人聯想到國際現實，但她在一線外交工作體悟到的是，這些美國友人對民主自由與人權等台美共享價值的重視，「他們真心認為台灣是重要的價值盟邦」，在能力範圍內「能幫的都會幫」。

身為外交人員，呂淑娥對工作抱有使命感，面對台灣特殊外交環境，她擁有不怕挫折的韌性，她淡淡地分享說，「越困難的工作越要去做」，如同過往面對自己的人生那般，將永遠不為自己設限地勇往直前。

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