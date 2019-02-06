藍太陽爭2020》若參選總統 王金平：會找韓國瑜幫忙

2019-02-06

〔記者葉永騫／恆春報導〕參選二○二○總統態度日趨明朗的前立法院長王金平，昨天展開新年走訪廟宇行程，並從台灣最南端的鵝鑾鼻出發，為參選總統暖身，王金平表明，因緣到了就會宣佈參選，如果參選，會找高雄市長韓國瑜幫忙。

大年初一王金平到台灣最南端的鵝鑾鼻保安宮祈福，祈求台灣平安、兩岸平安、全國國民平安，並發送喜糖給來參拜的民眾，受到鵝鑾鼻保安宮副主委李梅菁等廟方人員熱烈歡迎，並送給王金平一顆刻寫著「水到渠成」的椰子。

王金平又表示，參選總統要等待因緣，因緣到了就會水到渠成，水來了、渠就成，因緣成熟了就會宣佈。

對於是否找韓國瑜搭配或幫忙，王金平直言，只要參選會找韓國瑜幫忙，目前就已經在合作發展台灣的經濟，尤其是高雄市的經濟，一旦他宣佈參選，韓國瑜幫忙就是合作，對於韓是否搭配參選副總統，王則未正面回答。

隨後王金平在參拜神明後，也發送喜糖給到場的民眾，許多支持者也高喊王院長「凍蒜」、王總統「凍蒜」。

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