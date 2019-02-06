藍太陽爭2020》黨世代交替？朱立倫：世代應一起合作

2019-02-06

〔記者邱書昱／新北報導〕二○二○總統大選競爭逐漸加溫，國民黨眾太陽昨大年初一均展開拜年行程，已表態參選總統的前新北市長朱立倫昨天前往新北市林口區竹林山觀音寺參拜，對於黨內出現世代交替、大老們要優雅轉身的聲音，朱立倫表示，他今年五十七歲，對於前輩們的貢獻，世代應該一起合作努力，國民黨會更進步。

朱立倫年初一選在竹林寺發送新年紅包袋，熱情民眾高喊「總統好」。朱強調，今年是金豬年，祈求大家賺大錢，台灣民眾過好日子，這也是從政重要目的，尤其市民最期待重振經濟、拚經濟，以及兩岸和平，因此會以這樣為目標出發。

媒體詢問朱立倫對於二○二○年的希望，他笑說，已經決定大選日期落在金豬年，希望能夠「諸事大吉、諸事如意」。

另一方面，對於前台中市長胡志強提及國民黨要達到世代交替不難，只要大老們優雅轉身就好，朱立倫回應強調，他今年五十七歲不能講這句話，會被視為對於黨內大老不尊敬，黨內前輩貢獻很多，世代一起合作、努力，希望國民黨更好，更進步。

媒體追問朱立倫提到的「大老」是指七十歲以上，朱則說，不方便講，「沒有講五十七歲就好」。

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