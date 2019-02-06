藍太陽爭2020》5月黨內辦理初選 吳敦義：誰願競選都祝福

2019-02-06

〔記者楊淳卉、邱書昱／綜合報導〕被視為藍營二○二○總統熱門人選之一的國民黨主席吳敦義，他昨在雙北密集走訪八間廟宇，對於黨內總統初選議題，吳指出，大概在五月辦理初選，態度完全開放，誰願意競選都祝福大家。

吳敦義昨在台北市「台灣省城隍廟」參拜、發紅包，針對總統提名的黨內初選問題，吳受訪時表示，政府已宣布立委與總統同一天選舉，依過去往例都是在一月（明年）投票，因此大概在五月會辦理初選，會多徵詢各方意見、集思廣益，態度完全開放。

至於曾預告元宵節後會對是否參選總統，有比較明確答案的前立法院長王金平透露，吳敦義曾派副主席郝龍斌探詢參選事宜，對此，吳敦義表示，他沒有意見，都歡迎也都開放，誰願意競選都祝福大家。

吳敦義結束北市行程後，轉赴新北市先嗇宮等宮廟參拜祈福，吳表示，正月初一選在先嗇宮和神農大帝參拜，庇佑台灣、中華民國五穀豐收、人人健康、社會安定，民眾賺大錢外，兩岸和平穩定發展。

媒體更關注吳敦義新年心願，吳說他沒講到自己，只要大家幸福、兩岸和平穩定，無論做什麼都有意義，反觀如果經濟差、兩岸不和平穩定發展、社會不安定，地位再高都會覺得羞恥、對不起民眾。

媒體則追問吳是否參選明年總統，他則回「喔，拜託、拜託。」

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