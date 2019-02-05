機師釀罷工 華航：會把旅客送到目的地

2019-02-05

〔記者鄭瑋奇、羅倩宜／綜合報導〕許多人規劃春節連續假期出國旅行，華航機師卻醞釀春節罷工，引發各界憂心，呼籲勞資雙方各退一步，以消費者權益優先，若真的要罷工，應避開春節連假，降低衝擊。華航總經理謝世謙強調，若真的罷工，華航會做好相關因應措施，盡全力照既定行程把旅客送到目的地。

各界籲維護消費者權益

消基會董事長雷立芬表示，機師具合法罷工權，但不要在最繁忙的春節期間罷工，把消費者好不容易訂好的過年行程及出遊興致全都破壞。她呼籲機師工會能體諒民眾，把罷工時間往後挪移到二二八連假過後，同時希望華航再嘗試跟勞方協商、勞動部介入協助。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良表示，各行各業都有勞資爭議，機師罷工與其他產業不同點，是會直接影響到旅客行程，建議勞資爭議還是應回歸勞資雙方協商解決，不宜將不特定第三方牽涉其中。

工業總會秘書長蔡練生表示，華航應跟工會好好溝通，此刻第一個要保障的是旅客權益，否則受懲罰的反而是平常辛苦工作，好不容易想趁年假出國或返鄉的社會大眾。

工總指出，華航當初對員工及工會做了什麼承諾，就要確實執行，若做不到也應把理由攤在陽光下；若春節罷工先例一開，民間會擔心每年重演，對華航經營和信譽都有不利影響。

春節罷工開例 不利華航信譽

商業總會理事長賴正鎰認為，「農曆新年期間，應該是旅客至上，讓大家順利搭飛機，接受最好的服務」，他建議勞資雙方先各退一步，年假之後再來解決雙方歧見，當務之急是讓航運順暢。

中小企業總會理事長李育家指出，過去國內勞工法規不完整，勞工權益常被犧牲，近一兩年已有改善，不過在勞工意識抬頭的同時，服務業的經營品質難免受到影響，是社會轉型的陣痛期，希望勞資雙方面對問題時，要把消費者權益擺第一，畢竟台灣最自豪就是生活的便利及幸福，不樂見新春罷工。

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