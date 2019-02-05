IT大老經濟把脈：金豬年 外冷內溫

2019-02-05

〔記者卓怡君／台北報導〕揮別紛擾狗年、迎來新金豬年，國內資訊科技（ＩＴ）業大老為經濟把脈。金仁寶集團董事長許勝雄分析，狗年景氣是「外熱內冷」，豬年在貿易戰陰霾下，恐只能期待「外冷內溫」；和碩董事長童子賢說，中國工資年年高漲、環保法規日趨嚴格，中國製造優勢逐漸褪色，加上貿易戰將是持久戰，台商ＩＴ代工南向將從「舉棋不定」轉為「勢在必行」！

許勝雄：前瞻加台商回流 內需可望增溫

許勝雄指出，在美中貿易戰、英國脫歐、中國經濟起伏等不利因素糾纏下，ＩＭＦ形容全球景氣已從「天邊烏雲」轉為「烏雲罩頂」；豬年台灣景氣也有不一樣的地方，狗年是「外熱內冷」、豬年是「外冷內溫」。

他分析，美中貿易戰絕對會影響台灣出口，就是「外冷」；但政府前瞻計畫帶動公共及民間投資，且貿易戰可加速台商回流設廠，加上服務業領域透過觀光刺激成長，內需可望「增溫」。

廣達副董事長梁次震直言，豬年最大變數還是美國總統川普，他說什麼、想改變什麼，都會影響全球經濟；和碩董事長童子賢認為，美中貿易戰影響科技產業將在豬年達到高峰，保守看待景氣；華碩董事長施崇棠說，「相信黑夜之後、總會有出日頭」。

童子賢：中國製造漸褪色 南向勢在必行

童子賢分析，就算沒有美中貿易戰，隨著中國國民所得提高，且勞動法規、環保法規等逐漸嚴格，都會影響生產成本，台商到某個時點還是得將中國生產移轉，就如同當年台灣在國民所得提高後，就發生反對杜邦在台設廠的情事。

他說，未來將是中國製造轉為跨國分散製造，當供應鏈拉長、交貨時間拉長，商品等待時間也變長；許勝雄認為，過去中國完整產業鏈累積出來的成本優勢，將因分散各國生產的短鏈影響而消失，未來ＩＴ商品恐有漲價壓力。

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