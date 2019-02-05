注意！ 國5南下今高乘載

2019-02-05

〔記者鄭瑋奇、劉力仁／綜合報導〕春節連假前三天，國道交通量均較高速公路局原預估量略少，不過從今天大年初一開始，出遊車潮漸漸湧現，國道南下車流將明顯增加，尤其國道五號將更明顯，全日預估一一九百萬車公里，較年平均車流量增三十七％；今日國五上午將實施南下高乘載管制，國一全日封閉平鎮系統、埔鹽系統南下入口，另有六處重點壅塞路段，提醒外出民眾避開。

高公局表示，昨日西部國道車速多可維持在八十公里以上，國五則維持六十公里以上；國一南下彰化路段，昨日上午發生一起三車追撞事故占內車道，回堵三公里。

昨晚七時二十五分，台九線蘇花公路指標一七二公里處，大清水隧道北口路段有落石掉落，砸到一部小轎車，車輛受損，所幸駕駛沒有受傷。公路總局第四區養護工程處南澳工務段收到通報後，立即調派機具前往處理，晚間九時許分將落石清除，恢復雙向正常通行。

今日南下車流會明顯增加，南下全日預估達六十七百萬車公里，較除夕增二十四％，高公局特別提醒六路段，從上午八點起至下午一點，行車時間會是平常的三至五倍，包含國一楊梅─新竹、彰化系統─埔鹽系統、國三三鶯─關西、茄苳─西濱、烏日─霧峰；國五則從上午六點至下午四點，南港系統─坪林壅塞。

天氣方面，今天受東北季風影響，北部、東北部仍有短暫雨的情況。中央氣象局預報員李孟軒表示，想規劃全家人出遊，要把握初二到初四，這三天除東半部之外，其他地方都是多雲到晴的好天氣，北部高溫二十五度，中南部可到二十七度至二十九度。

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