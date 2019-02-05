男買「金豬」中300萬 女試手氣刮出百萬

2019-02-05

〔記者羅倩宜、蔡淑媛、廖淑玲／綜合報導〕除夕夜大樂透及威力彩頭獎均未開出。台彩表示，大樂透累積至下期（大年初一）頭獎預估兩億元；威力彩下期（大年初三）頭獎金額預估約三．三億元。不過全台已在年前傳出好彩頭，陸續有民眾刮中百萬元以上獎金。

大樂透及威力彩的頭獎昨雙雙摃龜；不過刮刮樂在新北市八里、台中市北屯等地，都有民眾幸運刮中百萬元。台彩表示，春節前有位男性藍領勞工走進八里濱海彩券行，玩豬年限定的「金豬獎」刮刮樂，先選了兩張連號「金豬獎」，中獎八百元，他再接再厲又選一張，一舉刮中頭獎三百萬元，讓一旁挑選同一本彩券的客人十分扼腕。

婦人沒發現 店員幫忙檢查才知中大獎

台中一名四十多歲婦人，上週五二月一日在太原火車站等車空檔，到對面台灣彩券行買兩千元的刮刮樂試手氣，竟刮到一百萬，原本她自己還沒發現，店員幫她刮乾淨確認中大獎，她愣了五分鐘才回神，隔天馬上回送店家一個大紅包，表示年後要招待家人出國旅遊。

好運擋不住 一天開出二注「百萬大紅包」

雲林縣崙背鄉建國路經營十五年的上文堂印舖，除夕一天開出二注「春節百萬大紅包」，老闆李日稀說，買的應該是崙背人，希望這樣的好運能夠經常降臨，讓崙背人能夠發大財。

台彩指出，豬年限定的「金豬獎」刮刮樂，共有八個三百萬元頭獎，截至二月三日為止已刮出兩個三百萬元，還有許多大獎尚未開出，等待幸運民眾博得好彩頭。

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