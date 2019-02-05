華航機師：勞資協商由交部見證

2019-02-05

〔記者鄭瑋奇、劉力仁／台北報導〕華航與機師之間勞資爭議氣氛升高，機師工會繼揚言不排除春節期間實施機師罷工後，昨天加碼指出，要求高層見證，且華航要接受工會疲勞管理、保障升訓管道、禁搭便車條款訴求，才願跟華航談；華航董事長何煖軒表示，希望大家能夠以旅客權益為主，協商解決、理性溝通。

工會要求接受疲勞管理等訴求

何煖軒說，上次空服員罷工後，華航人事成本墊高，應該要看公司營運狀況、營收、預算安排，才能決定是否能增加獎金，對機師工會屢用罷工要求加錢，他不太能接受。

何煖軒盼協商解決、理性溝通

華航總經理謝世謙表示，勞資爭議二十一項，已在桃園市勞動局協調下簽署承諾於一年內協商，目前有五項達成共識，像是機師爭取的獎金，華航已同意透過飛安獎金代替，並非寸步不讓。

華航表示，依勞委會過去函釋，罷工不能僅由理監事決定，本次罷工如果工會執意由理監事決定後續，除違反一年的和平協商義務承諾外，恐有違法疑慮。

對於華航說法，機師工會理事長李信燕表示，二十多項爭議中，只有一項跟錢有關，華航唯一答應就是這項，如果真的是要錢，就不用繼續抗爭了。

機師工會常務理事陳蓓蓓表示，以前曾與何煖軒密會，但他承諾的事項到正式談判上都不認，除非華航願意「接受」機師工會三核心訴求，且有更高層級的人員見證，才會願意跟華航談。

至於機師工會所指「高層」，是民航局或是交通部？機師工會表示，沒有限定是要民航局，由交通部來見證協商也很好。交通部次長王國材表示，站在公司治理角度，董事長就是最高管理層級，呼籲工會能先心平氣和跟董事長談，找出雙方可以接受、公司能永續經營的方案。

華航強調，該公司正駕駛每月薪資最低三十四萬，副駕駛最低二十萬，尚不含第十三個月年度獎金，已優於同業，其他給付如零費每小時五美元、飛安獎金、年休假日數不足公司以更優惠倍率給付、國定假日出勤加倍工資、非待命抓飛獎金等，均優於同業或華航獨有。

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