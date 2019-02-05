國民黨2020總統初選》王金平：吳敦義曾派郝龍斌來徵詢

2019-02-05

〔記者林良昇、何玉華／綜合報導〕國民黨二○二○總統大選初選方式未定，曾預告元宵節後會對是否參選總統有比較明確答案的前立法院長王金平透露，國民黨主席吳敦義有派副主席郝龍斌問他黨內初選辦法的意見，但不是問參選的意願， 不過大家都知道「一定都有意願的嘛」，如果沒有意願，幹嘛評估？

若有幸選上 四年就交棒

王金平自認，他在黨內競爭上有優勢，至少有經驗、有實績，能跨越藍綠，化解藍綠之間很多意見上、政策上的差異，假設他有幸選上總統，「四年就好」，將國家各種大環境，兩岸關係處理好，再接棒給別人，等初選辦法出來後，那時就是最後的表態了。

二○二○總統大選，王金平將在元宵節後正式宣布是否參選，電子媒體前晚播出王接受專訪的內容，王金平坦言，他還沒有和吳敦義討論過提名辦法，現在還沒到面對面協調的時間，如果有機會，他也會向吳表達意見，但黨中央必須要有一套很明確的辦法出來，讓大家看看辦法是不是可行，能不能得到大眾認同，是否公平公正。

王金平透露，吳敦義有特別請郝龍斌問他黨內初選辦法的意見，但不是問參選的意願，「參選的意願，他當然不好問」，不過大家都知道「一定都有意願的嘛」，如果沒有意願，幹嘛評估？現在就是等黨內初選辦法出來後，才能評估整個大環境，是不是值得下定決心參與黨內的提名。

王也指出，關於參選的「因緣」，應該就是等黨內初選辦法出來後，才能評估整個大環境，是不是值得下定決心參與黨內提名。

王金平也表示，為國家的安全、社會的安定、經濟發展的需要，讓人民過好生活，是他所追求的，如果要達成，當然就是要尋求一個能夠掌握這方面權力的機會和職位，才能發揮所能。

黨內籲大老優雅轉身 馬：謝謝指教

此外，前總統馬英九昨到新北市蘆洲區湧蓮寺發放福卡、春聯，受到不少民眾歡迎，對於前台中市長胡志強日前提到國民黨要世代交替，只要大老們優雅轉身就好，話中呼籲黨內大老交棒的意味濃厚。馬對此僅以「謝謝指教」回應。

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