2019-02-05

記者鄒景雯／特稿

狄更斯在雙城記開宗名言：「那是最好的時代，也是最壞的時代；是智慧的時代，也是愚蠢的時代；是信仰的時代，也是懷疑的時代」，一六○年來，總能引起不同時代、不同地域、不同原因者，相與比擬式的共鳴。「狗去豬來」的台灣，對許多人來說，恐怕正已經有著這樣的心理準備。

今年是總統與國會的雙重大選年，這個局，將受到國際大局、特別是美中兩強的拉扯，預料會更為劇烈。去年，台灣剛歷經動盪的政經沖刷，未來，更大浪頭眼看就要迎面而來；通常在希望與不安交錯之際，機會與危機總是並行存在，關鍵就在準備好的人可以掌握較大的主控權。從這個角度來說，執政的蔡英文政府固然取得了發球局，但是在野黨領袖既然蓄勢要取而代之，可不是只在場邊冷眼觀戰便罷，同樣也要在一式的試卷上寫下自認最適的答案，因此無人可以置身事外。

為了集中因應外部挑戰，豬年與狗年最大的不同是，今年民進黨在內政領域會致力維穩，過去到處增開戰場的作法，將不復見；有關一例一休、年金改革、同婚立法的後續收尾，也已決定分別採取溫和的方式解套，目的都在避免再次朝野大動干戈。如果主政當局這個主觀願望能夠確實執行，客觀形勢就會回到涉外事務的因應上，也較為社會菁英所樂見。

事實上，不僅台灣需要枕戈待旦，美中今年的壓力更是沉重，開春之後，貿易戰的最後期限將在三月一日見真章，明年也要面臨連任考驗的川普要思考妥協，好與習近平達成協議，還是堅定持久戰，非翻倒中國至舉手棄械才罷手，白宮內部似乎出現了新一輪的辯論。川普的不可測，讓盟友與對手全都神經緊繃，中國的負荷尤其首當其衝，前天北京舉行春節團拜，習近平即不諱言強調：今年要保持經濟發展與社會穩定，可見一斑，在建政七十週年的時刻，對照一些下行數據所透露的端倪，這個月底可能到來的「川習會」究竟要退到什麼地步，肯定要讓習近平的智囊團不知拈斷多少髭鬚。

北京不好過，不表示台北可以舒口氣，甚至政治霸凌與經社收攏都會加乘。一手抓緊對台工作的習政權，預料在五月間，各政黨提名出現端倪後，其對台工作的推展與影響大選的行動，兩件事會交纏在一起總體施作到年終。

基本上，習近平針對民進黨的打擊姿勢業已確立，因此北京在今年下半年會如何處理反對黨領袖訪問中國，進而安排「╳習會」，雙方共同發表某些共識談話，企圖建立話語權，再透過鋪天蓋地的宣傳，藉以牽動台灣民心，這些腳本的上檔，都不會令人太意外。

不僅如此，美中開打所波及的國內財經產業，過去一年的挑戰已經有目共睹，何嘗可以忽視，台灣必須提出對策，採取政策工具，在投資環境上不斷的靈活檢討，以應對多變的情勢；如果政府守成，在野黨若能良性出擊，對個人得分、整體利益，就會是達陣的正數。

這是一個可以最好、也可以最壞的一年，一個不變的原則：事在人為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/