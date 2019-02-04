去年才刮中百萬 竟搶中獎彩券行

2019-02-04

〔記者陳文嬋、黃佳琳／高雄報導〕嘉義縣三十九歲男子吳上維，去年在高市左營果貿社區的彩券行，買一張兩千元超級紅包刮刮樂，幸運刮中一百萬元，今年他因離婚又缺錢，想到中獎彩券行是他的幸運地，前晚以紅包裝兩百元面額的便條紙玩具鈔誆騙店員，趁機搶走一六二張、價值三十二萬四千元的刮刮樂「2000萬超級大紅包」，準備過年發大財，吳嫌十五小時後就在雲林縣落網，不過身上僅剩三十四張彩券及現金十二萬多元。

刮刮樂幸運中大獎 當晚全輸光

警方調查，吳男曾在左營租房，去年到果峰街的彩券行買一張超級紅包刮刮樂試手氣，刮中二獎獲得一百萬元彩金，不料當晚就玩賓果輸光。

吳男前天從嘉義騎機車南下，因被害彩券行人潮多，一天來了三次卻苦無下手時機，深夜十時許見警方防搶宣導，他還向警方說辛苦了，並打探勤務編排，反被打槍不方便透露。

玩具鈔誆店員 搶走32.4萬刮刮樂

直到深夜彩券行打烊，吳男一度騎機車離去，十一時四十分又折返敲門，持裝滿玩具鈔票的紅包，說要買三本超級大紅包刮刮樂，店員拿出九本讓他挑選，吳男當場搶了就騎車逃逸，店員發現紅包裡竟是玩具鈔，報警遭搶走一六二張刮刮樂，金額三十二萬四千元。

店家調閱監視器，認出歹徒竟是去年刮中百萬元的吳男，警方以車追人，花了十五小時，追了三百多公里，於雲林縣口湖鄉攔車逮人，從吳男身上起出現金十二萬多元，查扣三十四張彩券及一把黑色空氣手槍。

店家認出歹徒 警方追300公里逮人

吳男供稱得手後，把兩本刮刮樂拿去變賣、一本送人，另一部分刮中獎的拿去北港、朴子的彩券行換錢。

警方指出，吳男一月二十日也在嘉義一間彩券行，騙老闆娘要拿刮刮樂回家讓老婆挑選，趁機搶走四本價值十四萬元的刮刮樂，以及涉及左營大路一家彩券行詐欺未遂未案。

吳嫌前晚犯案時還是短髮，但昨落網時已經理成平頭，警方研判他是為了躲避查緝才剪髮，訊後依搶奪罪嫌送辦。

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