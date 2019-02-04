酒駕奪命 朝「故意殺人」修法

2019-02-04

〔記者黃捷／台北報導〕年關將近，卻接連發生酒駕撞死人悲劇，台中市短短十一天內接連發生兩起重大的酒駕事故，奪走五條無辜人命，引發社會譁然、群情激憤，咸認酒駕零容忍，現有的處罰對酒駕者太輕，「根本罰不怕」！才讓酒駕者一再心存僥倖；為平息廣大民怨，法務部昨罕見地凌晨發出新聞稿，宣示「酒駕致死」刑責，將研擬朝「故意殺人」方向修法，部長蔡清祥更將與交通主管機關研議車輛加裝酒精鎖，預防酒駕者上路。

刑輕罰不怕 台中11天就害5命

現行「刑法」第一八五之三條，酒駕者可處兩年以下有期徒刑，併科二十萬以下罰金，若致人於死，可處三年以上、十年以下有期徒刑，未來若比照「故意殺人」刑責，將可處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

四十八歲男子陳瑞盈兩度酒駕遭吊照和判刑，仍不知悔改，二日凌晨在台中市大里區又酒駕，撞死男大生彭賢豪及女騎士鄭雅慧；另名劉姓運將長期洗腎，抱病以開計程車為生，上月二十三日凌晨載三名乘客行經台中市大里橋，卻遭酒駕的賴姓男子闖紅燈攔腰撞上，劉男和兩名乘客身亡，賴男酒測值高達一．三九，防制酒駕及受害人等團體紛痛批「酒駕殺人」！

酒駕致死案件接二連三發生，且多數是酒駕慣犯，外界均稱刑責過輕，無嚇阻力是主因，法務部昨宣示對酒駕致死案，將依法速查嚴辦，並研擬對於酒駕致人死亡刑責，朝「故意殺人」方向修法。

車輛擬裝酒精鎖 慣犯入監矯治

目前司法實務上，酒駕被判刑者多數皆可易科罰金，法務部也將邀集相關部會修法，看是否讓屢次酒駕者一律入監矯治，並提高行政裁罰標準。

法務部長蔡清祥昨提出三方向具體作為，第一，酒測值一定數額，將視同「殺人之不確定故意」；第二，儘速邀集交通主管機關，研議車輛加裝酒精鎖，必須吹氣才能發動車輛；第三，警方臨檢、查獲酒駕可立刻扣車，若構成刑責，檢察官可依犯罪工具向法院聲請宣告沒收。

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