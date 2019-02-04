修法 酒駕比照故意殺人 交通部：贊成

2019-02-04

〔記者陳宜加、賴筱桐、王冠仁／綜合報導〕台中酒駕累犯肇事再度引發社會眾怒，法務部擬朝「故意殺人」方向修法。交通部「舉雙手贊成」，指罰錢、扣照效果有限，若直接在刑法中加重刑責，嚇阻效果更好。

警政署統計，去年酒駕致死事故共九十六件，較二○一七年增加十一件；死亡一百人也多十三人，兩項數據均是近五年首見增加。另據統計，近期酒駕致人死亡案件都是酒駕累犯，二○一四至二○一八年駕駛人酒駕再犯約二十一萬件，比率達三十八．一％。

交通部政次王國材表示，去年立法院初審通過修正「道路交通管理處罰條例」，酒駕罰鍰下限從一．五萬元提高至三萬元，且同車乘客須連坐開罰，累犯車輛則須掛特殊車牌等，但至今遲遲沒有三讀。他認為，行政罰有其極限，造成酒駕肇事致死案件仍層出不窮。王國材指出，若修正從刑法著手，直接提高刑度，可望加強嚇阻效果。

酒駕罰責最早訂於「道路交通管理處罰條例」，為加重嚇阻效果，一九九九年修訂刑法將酒駕入罪化，最高處以一年徒刑或三萬元罰金；二○一一年加重為兩年、二十萬元；酒駕致死刑責也提高至一至七年徒刑。現行「道路交通管理處罰條例」規定，酒駕處以最高九萬元罰鍰，並吊扣駕照一年；致人重傷或死亡則吊銷駕照，不得再考領。五年內酒駕兩次以上直接處以九萬元罰鍰；若拒絕受檢，也直接處以九萬元罰鍰。

至於車輛加裝「酒精鎖」遏止酒駕，交通部指出，酒精鎖加裝於車輛啟動裝置上，感應到酒精濃度，車輛便無法啟動。不過交通部道安會執秘謝銘鴻表示，須考慮實務上如何達防弊效果，避免換手、換車等，交通部將與業界更務實討論。

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