【旅遊注意】湖南新增H9N2流感病例 我提升警示

2019-02-04

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨天公布，接獲中國通知新增一例H9N2流感病例，該名個案為湖南省常德市兩歲男童，去年十一月二十七日發病，病情輕微，無明確活禽暴露史，考量當地可能具環境暴露感染禽流感風險，因此提升湖南省旅遊疫情建議至第二級警示。

赴中 掌握「五要六不」原則

疾管署的國際間旅遊疫情建議等級分為三級，第一級是「注意」，提醒要遵守當地的一般預防措施；第二級是「警示」，必須加強預警；第三級是「警告」，避免至當地所有非必要旅遊。

根據疾管署資料，全球自去年十月迄今，累計四例H9N2流感病例均發生於中國，包含廣東省、廣西壯族自治區與湖南省；全球二○一三年至今，累計三十四例H9N2流感病例，也是中國二十八例最多。

疾管署副署長羅一鈞提醒，前往中國旅遊、探親民眾，應掌握「五要六不」原則，「五要」包含禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「六不」是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

羅一鈞也指出，去年十月進入流感季以來，國內共計有四○六例流感重症，其中三十四例死亡，主要感染H1N1、H3N2，提醒民眾要記得勤洗手，若有發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀可查詢鄰近診所就醫，發生呼吸困難、發紺、意識改變等徵兆則儘速到大醫院。

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