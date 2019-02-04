【春節交通】國道南下車潮已分流 除夕可順暢

2019-02-04

〔記者陳宜加、林敬倫／綜合報導〕今天是除夕，交通部高公局表示，由於已是春節連假第三天，國道南下車潮明顯分流，交通量與一般週末差不多，預估是連假前三天車最少的一天。

高公局表示，昨天國道路況大致正常，僅上午國一湖口至竹北、西螺路段因事故一度回堵，另國一南下新竹至彰化路段、國五南港系統至坪林路段車多。預估全天交通量為九十五百萬車公里，仍在預期範圍內，今年除夕南下車潮明顯已分流。

交通量將比前2天更少

高公局科長曾國楨預估，今天國道交通量將比前兩天更少，但仍有五處「地雷路段」容易車多，包括國一南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國三三鶯至關西、烏日至霧峰、國五南港系統至坪林路段。

國五與蘇花改昨日車流順暢，國五南下車流較多，車速都可維持在每小時六十公里以上，北上車速正常；蘇花改南北雙向也都順暢；不過，高公局與公路總局預估，年初一國五與蘇花改南下將湧現出遊車潮，有可能出現回堵情形，呼籲用路人多利用手機APP掌握路況資訊，盡量避開尖峰時段上路，或多利用替代道路。

高公局指出，國五初一至初三，上午七點至中午十二點將實施南下高乘載，初四至初六，預估換北上湧現車潮，將於每日的下午兩點到晚上九點實施高乘載管制。

國道今維持單一費率，無每日廿公里優惠里程；國三新竹系統至燕巢系統採通行費率八折收費；零至五時國道全線暫停收費。高公局呼籲，初三前走國道南下應儘量於下午時段出發，避開尖峰時段與瓶頸路段。

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