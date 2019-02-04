【春節天氣】境外污染物襲台 今明中南部橘警

2019-02-04

〔記者劉力仁、蘇孟娟、黃鐘山、蔡文居／綜合報導〕春節連假很多人規劃出遊，初二到初四天氣回暖，降雨機會不大，可以好好出門踏青。

今明濕涼 初二到初四回暖

氣象局預報員陳建安表示，未來一週受兩波東北季風的影響，第一波為除夕、初一期間，這兩天受鋒面及東北季風的影響，天氣較為濕涼，北部、東半部有雨，中南部也可能會有局部下雨情況。第二波東北季風影響的時間點預計落在假期尾聲的初五、初六，北部、東半部會再度轉為濕涼。

陳建安表示，初二至初四天氣比較溫暖舒適，東半部地區要留意偶有短暫雨。春節連假這幾天低溫約十五度，也不會太冷。

空氣品質方面，環保署提醒今天東北季風報到，也將夾帶來自於上海的境外污染物，環保署監資處長張順欽提醒，今天西半部從黃色警戒到橘色，中部以北局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級，敏感族群出遊要特別小心。未來幾天東部的空品佳，中南部多為橘色提醒。

台中昨空品差 10測站達紅害

昨天台中空品糟，十六個空品測站昨日上午八點一度有十站達「對所有族群不健康」紅害等級！中市環保局長吳志超指出，包括中火、中龍、豐興鋼鐵等已簡訊提醒自主降載減排，減少異常排放，降低對惡化空品的負擔；並通知營建工地、企業留守人員加強灑水，減少揚塵發生。

台南昨吹南風 污染物往北飄

台南昨天上午起開始吹南風，原本凌晨台南PM2.5濃度達到紫爆的程度，南風一吹，污染物全都往北飄，台南PM2.5濃度出現難得的個位數。不過，台南市環保局表示，預測除夕至初一北風帶來境外污染，空氣品質將開始轉差，一直到初四晚至初六，新一波北風帶動空氣水平流動，空氣再次稍轉好。

除夕到初二 全台空氣品質預測表

昨天台中空品糟，十六個空品測站昨日上午八點一度有十站達「對所有族群不健康」紅害等級！（記者蘇孟娟攝）

一週天氣

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