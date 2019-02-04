消保官提醒慎選年貨／中國走私乾貨 冒台產高價品

2019-02-04

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕這兩天不少家庭主婦忙著選購香菇、蝦米、瓜子、花生等南北年貨，但因市面上常有中國走私貨以台灣產地名義高價銷售，近日新竹市政府消保官會同衛生局檢查人員，到新竹市果菜市場進行稽查，保障民眾消費權益，避免發生消費糾紛。

在這次稽查中，市府隨機挑選檢查四家，就有三家銷售的散裝香菇、蝦米、花生、瓜子等沒有標示產地來源，經檢查人員進一步詢問業者，業者才提供貨源的商家或個體戶，現場檢查人員也輔導業者要依法令將產地來源清楚標示。

此次受檢查的四家業者所販售的蝦米，幾乎都是由中國進口，因為業者都直接將內裝塑膠袋外翻，遮住外包裝紙箱上的中國產地標示，消費者購買時難以知悉貨品皆是中國進口，消保官建議散裝年貨之前，不妨多詢問業者貨品產地或來源。

買散裝 看外觀、聞味道 再摸摸看

消保官劉興振表示，消費者購買散裝香菇、蝦米、花生、瓜子等常見年節食品，除看產品外觀、聞味道、摸摸乾燥度也是重點。太過鮮豔或太過雪白的乾貨，可能是增豔、漂白的結果。嗆鼻的藥水味、霉味、怪味，可能是添加過多化學藥劑或不新鮮的劣質品。用手感覺食品的質感，如果有受潮的跡象則不要購買。此外，應主動詢問店家產品的產地來源與安全衛生是否可靠，並思考價格是否名副其實，太過低價的商品尤應注意來源的安全性。

消費者若食用來源不明的食品造成胃腸不適，務必留下發票收據、檢體要包括未食用完的部分和排泄或嘔吐物，才有證據向業者請求賠償。若有消費糾紛，可向市府消保官申訴。

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