華航機師重啟罷工／林佳龍急電 董座返台與機師溝通

2019-02-04

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場今年春節面臨大批旅客與非洲豬瘟防疫挑戰，再加上華航機師重啟罷工，春節疏運憑添幾許緊張氣氛。機師工會昨指控，華航至今未與工會溝通。交通部長林佳龍則急電人在美國的華航董事長何煖軒立即返台，預計今天與工會溝通。華航方面稱，盼圓滿完成疏運任務，願隨時繼續協商。

何煖軒今與工會協商 盼春節疏運圓滿

交通部政次王國材昨表示，部長林佳龍積極處理罷工危機，盼華航與工會儘快重回談判桌，何煖軒昨日人在美國，部長已要求他返台處理機師爭議，預計今天與工會展開溝通。過去華航由副總層級出面，不歡而散，有必要由董事長或總經理出面。

據了解，何煖軒本就預定昨日返台，預計今天下午與工會溝通。但有華航主管直言，去年政府介入後約定一年協商期，工會說中斷就中斷，「算哪門子對等協商？」工會毀約在先，卻說華航不願協商，工會誠信不足。

機師工會昨則聲明，資方動作不斷，施壓會員、試圖干擾罷工，並更改請假規定，春節期間請一天病假本來並不需要醫師證明，現也須提供醫師證明，工會要求資方勿再施壓，已開始搜集錄音，若進入法律程序將有實證。

據了解，工會原擬於初六收假日由部分貨機進行罷工，但隨著雙方重新談判，行動可能還有變動。

工會理事長李信燕昨提出三大訴求，疲勞航班改善、增派長程人力；升訓公開透明、拒絕黑箱；禁止華航施壓、脅迫、秋後算帳。若有人因支持罷工行動遭受報復，工會將不惜一切捍衛會員權益。

華航回應，春節是所有人團聚的日子，關係到所有旅客的行程及一年一度國人最期待的幸福時刻，盼工會一同完成旅客疏運任務。華航將秉持溝通誠意，願意隨時與工會溝通協商。

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