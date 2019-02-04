機場把關第一線 國人安心過年

2019-02-04

攔截中國肉品 再檢出2例非洲豬瘟病毒

〔記者林惠琴、姚介修、呂伊萱、陳宜加／綜合報導〕春節連假期間，各地機場出入境旅客爆大量。農委會防檢局昨公布，松山機場檢疫站從棄置箱收集的兩件中國豬肉乾，再度檢出非洲豬瘟病毒，從去年十月三十一日在中國豬肉製品驗出首例陽性以來，至今已累計達二十例，再次提醒民眾不要攜帶違規肉品入境，否則將面臨二十萬元巨額罰款、甚至遭拒絕入境。

去年10月底檢出首例 迄今已20例

桃園機場經過連假首日的入出境高峰後，昨天旅客量約十四萬人次，今天預估接近十萬人次，配合非洲豬瘟防疫作為，桃園機場前天起新增執行入境手提行李防疫檢查，第一、二航廈入境匯流點共四處區域設置十六台Ｘ光機，針對來自中、港、澳航班旅客檢查；其他入境航班旅客則配合領取識別卡片，旅客通關均順暢。

春節旅客爆大量 疫區分流加快通關

根據防檢局資料，松山機場檢疫站分別於一月二十三日、二十四日從棄置箱收集到的中國江蘇省生產豬肉乾、未標示生產地豬肉乾，兩件經畜衛所檢測再定序確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達百分之百。

非洲豬瘟中央災害應變中心最新統計指出，針對旅客違規攜帶國外肉製品入境提高裁罰金額後，仍有三百四十八件違規事件，其中仍以中國二百二十六件最多。今年一月二十五日起，為控管疫情，外籍旅客違規攜帶國外肉製品，未繳清罰鍰、拒絕入境，新制上路以來，截至二月二日，共有十二名中國籍旅客遭罰二十萬元，其中一半拒入、一半已繳款。

防檢局組長彭明興指出，旅客違規攜帶國外肉製品入境的頻率仍很高，春節假期邊境檢疫不鬆懈，增派人力配合關務署、航警局執行來自高風險地區旅客手提行李檢查，提醒民眾不要違規攜帶肉品入境。

陸委會︰中港澳伴手禮含豬肉都違法

陸委會昨提醒國人，赴中國及港澳旅遊返台時，切勿攜帶含豬肉成分的伴手禮，包括含肉類成分的杏仁餅、ＸＯ醬、調理包泡麵、火鍋料與寵物零食等，都屬違法範圍。

陸委會提醒，港澳常見伴手禮例如臘肉、火腿、香腸、肉鬆、肉乾、鳳凰捲、雞仔餅、伍仁月餅、含肉類的杏仁餅等，以及含豬肉的食品，例如肉丸、培根／醃肉、微波食品、ＸＯ醬、肉粽、懶人火鍋料、調理包泡麵、含豬肉的三明治、漢堡、飛機餐、寵物零食等，一旦遭查獲隨身攜帶或置於行李中均屬違法，請國人一起配合政府防檢疫措施，共同努力防堵疫情入侵。

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