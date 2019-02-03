川普郭董熱線 鴻海威州計畫一週3變

2019-02-03

〔編譯羅綺／綜合報導〕鴻海集團近一週來陸續傳出將調整美國威斯康辛州先進液晶顯示器（ＬＣＤ）面板廠投資計畫，後又傳打算改建為技術中心，但週五美國總統川普與鴻海董事長郭台銘電話熱線後又「回心轉意」。鴻海集團週六聲明說，將繼續推動第六代面板廠興建計畫；但是否實現當時契約一．三萬個藍領工作機會等，最新聲明並未提及。

創造哪些就業 未說明

總投資達一百億美元（約台幣三千億元）的鴻海威州面板廠計畫，是二○一七年七月由川普與郭台銘於白宮宣布，是迄今外企在美最大綠地投資（即創建投資）；當初鴻海與威州簽約，承諾將創造一．三萬個就業機會，取得州政府及地方政府高達三十億美元的租稅優惠等獎勵。

鴻海上週三表示，全球市場格局變換，鴻海正在調整項目、以順應這些新情況，但重申在威州創造一．三萬個就業機會的計畫不變；「只是放慢聘僱腳步」。

根據路透報導，郭台銘特助胡國輝透露，威州ＬＣＤ面板廠投資計畫可能縮減規模、甚至擱置，主因是美國人工較高，在美製造先進電視面板「沒有競爭力」；鴻海正評估改為「技術中心」，用來研發、封裝和組裝業務，也生產工業、醫療及專業應用的高科技產品。但技術中心計畫聘請的多為白領工程師和研究人員，並非當初承諾的藍領工人。

ＣＮＢＣ指出，鴻海看似回心轉意，不過未說明創造哪種類型就業機會，是否符合當初承諾的藍領工作？

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