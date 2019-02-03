中國首回覆豬瘟 農委會：未反映疫情

2019-02-03

〔記者鍾麗華、林惠琴／綜合報導〕中國自去年八月爆發非洲豬瘟疫情以來，我方多次詢問非洲豬瘟疫情，中方屢次「已讀不回」，在疫情爆發半年後，對岸的「海峽兩岸農業交流協會」昨終於傳真給我方的農村發展基金會，說明中國疫情近況，農村發展基金會已將傳真函轉給農委會。

根據對方回文指出，為加強兩岸農業交流合作，特地通報信息。「截至二月一日，大陸曾有廿五個省份發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬九十五萬頭，目前已有廿三個省份、九十四個疫區按規定解除封鎖。疫情呈點狀散發，防控措施有力有效，疫情總體可控」。

農委會副主委黃金城昨日表示，這個數字只是中國通報給世界動物衛生組織（ＯＩＥ）的統計，並未反映實際疫情。

據了解，在爆發非洲豬瘟前，中國約有四．三億頭豬，若僅撲殺不到百萬頭豬，占比非常低。不過台灣在海關旅客丟棄的中國豬肉製品中，檢驗出非洲豬瘟病毒，累計已達十八件且遍及各省。

中方稱控制疫情 我官員：可能逾百倍

黃金城直言，若如中國官方所稱數字，應不會發生從北到南、不同省份加工品都驗出非洲豬瘟病毒情況，且以目前我方掌握資訊，中國因非洲豬瘟撲殺的豬隻不只九十五萬頭，而是十倍、甚至百倍以上，此次提供的數據沒有反映實際情況，「沒有意義」，對防疫「沒有幫助」、「看看就好」。

中國國台辦發言人馬曉光去年底在例行記者會表示，兩岸簽有「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，用以解決涉及兩岸貿易的農產品和食品安全資訊的通報問題，但是因為台灣沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫情通報不適用。

不過農村發展基金會董事長謝志誠去年十二月二十日，以傳真函方式，請對岸「海峽兩岸農業交流協會」提供非洲豬瘟疫情資訊，該協會今年一月十五日回函，未告知疫情，僅表示疫情及時向世界動物衛生組織（ＯＩＥ）等國際、區域組織通報，並稱「近期台灣有關人士就豬瘟疫情散佈不實之詞，損害兩岸關係，此種行為必須停止」。

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