【春節天氣】除夕鋒面報到 全台恐轉雨

2019-02-03

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天全台各地仍然維持穩定天氣，但中央氣象局預測，明天除夕到後天大年初一，先受鋒面通過影響，全台可能有雨，並伴隨另波東北季風增強影響，北部、東北部低溫下探十五度，至初二才會好轉。初五受另波東北季風影響，北部、東北部會再度轉涼有雨，提醒民眾注意。

9天連假估有2波東北季風

氣象局預報員林伯東指出，今天及初二到初四，全台都是較穩定的天氣，各地天氣多雲到晴，今天高溫可能會回升到廿七至卅度，初二至初四受前一波東北季風較濕影響，高溫約廿五度以上，適合安排出遊。

林伯東說，預估九天連假會遇到兩波東北季風，首先是明天除夕到後天大年初一，這波水氣較多，全台都可能下雨，北部及東半部相對較多。溫度部分，全台低溫約在十五至十七度間，北部高溫大約廿度，中南部大約廿五度。

第二波東北季風將在初五、初六時候報到，林伯東說，這波東北季風較乾，北部、東半部有雨但不會像除夕及初一那麼多，中南部下雨機率不高，低溫可能十五度左右，至於高溫，要看雲量而定，還需要進一步觀察。

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