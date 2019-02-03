【迎春走廟】湧蓮寺、紫南宮 發豬年錢母

2019-02-03

〔記者賴筱桐、陳鳳麗／綜合報導〕迎接豬年，最夯的就是要拿豬年發財錢母！

湧蓮寺除夕夜 將發千個

新北蘆洲湧蓮寺將於除夕晚間十一時舉行新春團拜，之後會敞開廟門，開放讓民眾搶頭香，並抽出新年國運籤，現場也將發送限量一千個錢母，象徵「錢咬錢」，讓民眾新春有個好彩頭。

南投縣竹山鎮紫南宮則在大年初一發豬年錢母，今年為了縮減民眾排隊時間，除夕上午七時才開放排隊，前兩千名有銀錢母加上金雞蛋，蛋內藏有純金戒指或元寶，或是六百到四千八百元的現金。主委莊秋安說，只要初一上午十時前排隊的民眾應該都拿得到豬年錢母。

紫南宮今年不想讓民眾辛苦排隊多日，開放排隊時間從除夕上午七時才開放，大年初一上午七時則由廟方人員發給排隊民眾號碼牌，上午九時由主委莊秋安等人發放。

今年前兩千名有銀錢母一枚外，還加送金雞蛋一個，蛋內藏有禮物，有純金戒指、元寶或是現金，現金金額從六百元到四千八百元不等。而兩千名之後的排隊民眾，加送狗年錢母套幣，大約有一千多套可送。

紫南宮明早開放排隊

莊秋安表示，民眾不用擔心未在除夕排隊拿不到錢母，只要在大年初一上午十點前排隊的應該都可拿到豬年錢母。

豬年拿豬年發財錢母外，南投縣埔里鎮的牛耳藝術渡假村，春節期間展出已逝素人藝術家林淵的台灣豬雕刻作品，包括「台灣豬公」、「台灣山豬毋驚虎」、「小豬仔」等。

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