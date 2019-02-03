食物保存有學問／生食熟食分層冰 蛋品擦乾再儲存

2019-02-03

〔記者林惠琴／台北報導〕過年家家戶戶圍爐吃年夜飯，少不了澎湃的年菜，但大量食材要如何保存是一大學問。專家提醒，真空包裝與醃漬食品並非完全無染菌風險，仍要注意存放陰涼乾燥處，冰箱要把握熟食與生食分層、食材分裝再放入、冰箱門邊放不易壞調味料、蛋品擦乾再儲存。

衛福部食藥署官員表示，許多人誤以為真空包裝與醃漬食品放在室溫下也不會腐敗或發黴，但此類食物可能僅隔絕空氣，讓黴菌、大腸桿菌等好氧菌無法生長，卻是肉毒桿菌等厭氧菌喜好的生長環境，不建議自行製作相關產品，且要放在陰涼乾燥處為宜。

此外，許多民眾將冰箱視為萬能、以為食物凍起來就不會壞，但董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，冷凍只能抑制大部分微生物生長，無法完全消滅微生物，且冰箱經常開關無法確保溫度，食物仍有變質風險，建議要儘速食用完畢較佳。

許惠玉也提及，食物保存於冰箱也有原則，例如熟食與生食要分層，避免生鮮食材流出的水污染熟食，熟食應用保鮮膜完整覆蓋或保鮮盒裝好。此外，大包裝冷凍肉品食材分裝再放入，可避免反覆解凍與冷凍造成品質下降，並可標示購買、保存期限，採先進先出的烹煮順序。

許惠玉也補充，冰箱門邊是溫度最容易改變的地方，可放不易壞的調味料；常被放在門邊的蛋品，先用乾布將蛋殼擦拭乾淨再保存。且不是所有食物都適合放入冰箱，例如香蕉、火龍果、奇異果、蘋果等水果，冰起來無法保鮮，可能加速本身腐壞。

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