準備過好年 採買年貨熱滾滾

2019-02-03

蔬果供應充足 物價平穩

〔記者林惠琴、楊心慧、黃旭磊／綜合報導〕農曆春節連假昨開跑，不少人把握機會採買年貨，各地年貨大街、花市湧現人潮，擠得水洩不通。魷魚絲、瓜子等零嘴買氣強強滾；花市裡百合、蝴蝶蘭盆栽都是人氣王，因氣候好、供應量充足，花價較去年同期便宜二成至五成。

花價較去年同期便宜2至5成

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，因整體氣候穩定，春節期間蔬果供應量充足，台北農產運銷公司昨蔬菜交易量約二六五○公噸，平均每公斤價格落在二十八元左右，水果交易量約一千公噸出頭，平均每公斤價格在五十至五十二元之間，都與去年同期相當，在合理價格內。

雞肉、雞蛋方面，農委會畜牧處副處長王忠恕說明，目前白肉雞、土雞供應量約較平日增加一成至一成五，白肉雞昨日平均價格為每台斤二十四．八元，較去年同期突破三十元大關，明顯便宜不少；土雞平均價格為每台斤四十二元，豬價維持每公斤批發價約七十元左右，都與去年同期相當，呈現平盤趨勢；缺貨的雞蛋維持每台斤約三十二．五元，預估三、四月後，供貨才會逐漸平穩。

北市迪化街年貨大街、台北內湖花市、南門市場等，擠得水洩不通；迪化街年貨大街最熱賣的是魷魚絲、瓜子，花市熱賣為百合、蝴蝶蘭，南門市場則是金華火腿、各式熟食年菜。

今年海鮮產量減少，海鮮類年貨價格上漲二至三成，魷魚絲也因此上漲，但仍是民眾零嘴首選，北市迪化街零售價每斤約四五○元；瓜子也是熱賣商品之一，零售價與去年差不多，每斤一六○至一八○元。

台北內湖花市至二月四日（除夕）中午十二點前，廿四小時不打烊，今年冬天氣候穩定，應景開運花價格大多下滑，民眾花卉首選為百合，盆花則最愛開運蝴蝶蘭。

南門市場攤商昨把握年前機會叫賣，南門市場自治會長王銓國表示，南門市場的年貨商品應有盡有，像是南北貨、生鮮、年菜、肉乾等，外省菜也相當有名，但最近出現不少業者打著販賣南門市場年菜的名號，實際上南門市場根本沒授權，提醒消費者別被騙。

高雄市巨蛋廣場、自由黃昏市場及三鳳中街等地湧現採買年貨人潮，昨有十多名日本職人參加巨蛋屋台市集，日語叫賣聲此起彼落，民眾當街暢飲啤酒，吃章魚燒、烤魚板，就像置身東京街頭，而百貨公司、超市及量飯店擺置糖果、餅乾、禮盒，也有雞鴨魚肉、蔬菜、水果搶市。

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