教授違規兼職最嚴重 台大被譏校訓改「沆瀣一氣」

2019-02-03

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部上網公布國立大學違法兼職公司獨董的教授名單，二○一名違規教授中，台大六十八人高居首位，但教育部僅以○○顯示違規教授的名字，使外界無法辨識，當年第一槍踢爆馬政府「黑箱課綱」的台大歷史系教授周婉窈，昨在臉書發文譏諷，台大不愧為台灣最高學府，果然「凡事第一」，校訓「敦品勵學，愛國愛人」應改成「沆瀣一氣，諸事大吉」。

周婉窈表示，教育部公布名單到處都是○○○，希望積極追查此事的立委黃國昌農曆過年不會「森７７」，大家可能忙著過年，沒注意到此事，正中回鍋教育部長潘文忠下懷。她覺得不能只有黃國昌一個人生氣，應讓大家過年時有點談資，所以她在臉書公開發文。

周諷刺說，家長過年時可拿此事教誨兒女要「力爭上游」，因台灣社會「刑不上大夫，罪不及上等郎」，當了上等郎，就會官官相護、學學互挺，官學一體，出了事就沒事。

違規教授沒姓名 稱「君」更是扯

周婉窈直批，教育部「趁」大家在忙過年，悄悄公布的這份名單很神奇，保護違法者不遺餘力，全力「去識別化」，教授只寫「某○○」，公司也○○○，更離譜的還有「Ａ君」、「Ｂ君」，違法者稱「君」，難不成是「某君子」？公司獨董是公開資訊，怎麼變成教育部聲稱的「個資」？

周婉窈譏諷，台大校訓「敦品勵學，愛國愛人」，來自傅斯年校長的演講詞，一個學校就像一個家，很多家庭沒有家訓，卻能教養出好子女，有些世家有家訓，但子孫不肖者多有之，傅斯年講的「敦品」是指社會誠信、學術誠信，但台大校方現在最喜歡講的是：「大家都這樣，所以沒事沒事。」

周婉窈諷刺台大校方「很務實」，因「誠信」門檻實在太高，要教授們示範太難，守法的師生則被當傻瓜，對高調且嚴重不符實況的校訓，不如改得實際可行，白話文「大家都這樣，所以沒事沒事」，文言文或是「沆瀣一氣，諸事大吉」。

立委黃國昌留言表示，教育部包庇遮醜，完全違反立法院決議，立法院開議後，一定要追究。

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