分割40年拚創紀錄 忠仁曾說要當台灣之光

2019-02-03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕分割連體嬰哥哥忠仁猝逝，家屬決議將於二月十九日在台北市立第一殯儀館舉辦告別追思會。忠仁忠義的乾姊、北市議員應曉薇昨透露，忠仁多次開心表示今年就分割四十年，若確認是世界上活最久的分割連體嬰，她要協助申請金氏紀錄，忠仁笑說要當台灣之光，但現在發生意外，如何幫忠仁圓夢，會再跟忠義研究。

應曉薇昨指出，據北市消防局回報，忠仁於一日傍晚下班後準備離開，保全發現忠仁在辦公室外騎樓停留十分鐘異於平日習慣，向前探看發現忠仁全身抽搐，馬上推他進辦公室，並通知北市環保局人員，七點十分通報一一九，經緊急送台大醫院救治，最後仍不幸逝世。

2／19舉行告別追思會

家屬昨天與治喪委員決定告別追思會將在十九日早上以溫暖、陽光、不失隆重的方式，在第一殯儀館舉行。應曉薇說，忠仁在環保局工作廿一年，請環保局從優撫卹。

應曉薇回憶，忠仁個性獨立堅強，常說笑話安慰情緒低落的夥伴，而且很有愛心，從不缺席任何公益活動。忠仁跟玻璃娃娃鄭煌清是好友，忠仁私下向她說，「煌清身體比我糟，讓他在辦公室，其他工作我來做」，處事相當貼心。

應曉薇提到，忠仁幾次到她議會的研究室提及分割四十年，請協助確認他和弟弟忠義是否為世界上活最久的分割連體嬰，若確認就要申請金氏紀錄，忠仁開心喊說要當「台灣之光」。

得知忠仁離開，應曉薇及其團隊十分難過，對忠仁說：「你是我兄弟，我們永遠懷念你」。

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