72歲助產士 回憶42年前那天／接生忠仁忠義「生命力強 一出生就大哭」

2019-02-03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕亞洲首對分割成功的連體嬰忠仁、忠義兄弟，前天忠仁腦幹出血驟逝，四十二年前為兄弟倆接生的助產士吳月霞回憶，當年第一眼看到胎兒直覺奇怪「怎麼會有兩個身體相連的嬰兒」，兄弟一出生就哇哇大哭，臉色紅潤，生命力強盛，至今仍印象深刻。

七十二歲吳月霞回憶，當年兄弟倆的媽媽只做一次產檢，開始陣痛丈夫送來時肚子很大、胎兒也很大，她一看就知道是雙胞胎，聽心音也強而有力，她和助產經驗豐富的婆婆合力接生，過程中慢慢為胎兒轉身，順利生產。

吳月霞說，當年接生時哥哥忠仁頭部先出來，接著一隻腳出來，再出現第二隻腳，但比較大，第三隻腳也跟著出來，最後才是弟弟忠義的身體和頭部出來，她接生多年，第一次看到這種情形，直覺奇怪「怎麼會有兩個身體相連的嬰兒？」兄弟一出生就哇哇大哭，臉色紅潤，生命力強盛。

多年未見兩兄弟 吳月霞默默關注

吳月霞說，後來聯絡合作的高雄小兒科診所，送往中山醫專附醫（現為中山醫學大學附設醫院），三歲時再轉送台大手術分割。吳月霞後來未再見到兄弟倆，但一直從媒體報導關注他們，為他們祈福。

當時中山附醫創辦人周汝川得知忠仁兄弟需要醫療協助，承諾免費治療，將兄弟倆接到醫院醫療，由醫師巫堂鎥照顧，後來評估必須做分割手術，送往台大進行。

吳月霞在高雄開「吳月霞助產士」，目前於台中榮總安寧病房擔任看護，她共接生三千多名嬰兒。

忠仁突然過世，從媒體得知，過程沒有遭受太多痛苦，願他一路好走，也希望忠義能堅強，好好照顧龍鳳胎，她會一直關心他們，為他們祈福。

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