多數大學我不承認 謀職困難恐成台流

2019-02-03

〔記者林曉雲／台北報導〕中國再放寬學測標準向我國學生招手，大學校長、學者及家長團體多審慎以對，關鍵在於提高台灣的大學優質競爭力，教育部高教政策須更積極有效；但學者也提醒，台生畢業後如無法在中國順利就業，我政府恐要面對「台流」社會問題。

教育部提醒，中國有二千多所大學，我國只承認三四六校，赴中求學需考量就學環境及風險，中國對學術及言論自由、網路均予嚴控限制，近來美中貿易衝突對中國整體發展造成隱憂，我政府不鼓勵赴中就學。

台灣學術自由可貴

中山大學校長鄭英耀表示，大學貴在自由、民主和多元，學生才能探索知識真理，台灣的大學在這方面遠優於中國的大學。中國僅有少數幾所頂尖大學對台生有吸引力，即使放寬申請條件，赴中台生估不會增加太多。

對中國使出近似「生化武器」的高教策略吸引台生，我們教育部應以「增加特殊選才的名額」等有效策略留住學生。

中興大學特聘教授武東星表示，近年中國一再放寬申請標準，赴中台生人數逐年增加，但台生畢業後多無法在中國就業，我政府勢必要面對「台流」社會問題。

我國大學囿於少子女化而發展漸趨保守，專案教師人數不斷攀升，政府應優先解決私校退場問題，擴大各校常態性經費，集中資源讓大學發展自我特色，而非端出「邁頂」、「深耕」等專案競爭型經費，相信以目前相對領先的台灣整體高教品質，若能為高教注入政策資源，不僅可加速台灣高教國際競爭力，更不須擔心生源外流問題。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，台灣的大學學風遠比中國的大學自由與開放，中國競爭難免會給我國的大學帶來更大的招生壓力，期待教育部給大學更大的彈性應變空間，大學也宜致力改革，讓家長放心把孩子留在國內讀大學。

全國家長志工教育聯盟理事長吳福濱表示，在中美經濟大戰之際，台生赴中風險更高，政府應限制台生赴中，並降低中國大學認證數來反制，以保護台灣年輕學子。

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