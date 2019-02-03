中國學生被當間諜 歐美科技業恐無緣

2019-02-03

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近年大肆招攬台生赴中就讀，不過隨著美中打起貿易戰與科技戰，若學生唸的是較敏感的科技領域，在中國唸書申請歐美國家的研究所難度加高，也難進到西方科技業。

學者指出，過去很多台生把到中國讀書當成是赴歐美留學的跳板，但隨著中美貿易戰升溫，美國總統川普說「許多中國留學生都是間諜」，到中國留學，未必有更好的機會跳到西方國家。

曾赴中國交流的台生表示，由於美國開始對中國一些學科設限，就算中國頂尖大學世界排名不斷上升，中國學位仍難以成為赴歐美深造的跳板，台灣學歷比較直接。

台生畢業後也恐難在中國謀職，中國的大學畢業生去年已突破八百萬人，根據中媒報導，中國人力資源服務商「前程無憂」在網路上的招聘廣告，去年四月還有二八五萬則，九月只剩下八十三萬則。報導引述畢業於「九八五」大學畢業生表示，兩個月內投了約二十份履歷，但回覆可參加筆試的只有三、四個。

畢業要審「合」意識形態

不僅如此，中國校園嚴控言論與學術自由。外媒報導，中國公安去年底進入北京大學校園，拘捕參與深圳工運維權的應屆畢業生。網路並流傳一份北京大學委員會印發文件，內容稱校方成立「中共北京大學委員會巡查辦公室」和「北京大學內部控制管理辦公室」，且北京大學新任黨委書記由有國安局任職背景的邱水平擔任，被解讀為對中國高級知識份子的全面監控。

中國清華大學學術委員會去年發出一份「關於在畢業審查中增加對政治立場和意識形態問題審核要求的通知」文件，要求研究生指導教授在畢業審查中，「增加對政治立場和意識形態問題的審核」，對學士學位及大學畢業作品的審查，也參照此要求。

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