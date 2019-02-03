搶台生再出招 學測單科均標可申請中國大學

2019-02-03

中國社會監控+經濟有隱憂 陸委會評估成效有限

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣的大學學測才剛結束，中國教育部為因應台灣學測「五選四」新制，日前宣布台灣高中生學測成績，只要語文（國文）、數學、英文中任一科成績達「均標」以上就可申請中國的大學，比現行要求學測總成績均標級以上還要寬鬆，據估逾七成高中考生達標，但我方評估，中方措施成效有限。

中國近年積極招攬台生赴中就讀，從二○一○年開放台灣高中畢業生以學測成績「頂標」申請中國的大學，二○一一年進一步擴及「前標級」以上，二○一七年十月起更放寬，學測成績達到「均標級」以上，即可直接申請中國的大學， 等於向我國半數的高中畢業生招手。

中國官媒「新華社」日前報導，自二○一九年起，具有台灣居民居住證或台胞證和在台灣居住的有效身分證明，參加當年學測，語文（國文）、數學、英文中任一科成績達到「均標」級以上的台灣高中畢業生，可直接向中國的大學申請就讀，目的是「便利台灣高中畢業生來大陸接受高等教育，為台灣學生來大陸學習創造更多機會」。

雖然中國動作頻頻，但台灣高中生赴中國就讀學士班人數仍有限。根據監察院調查報告與教育部統計，台灣高中生赴中就讀大學的新生人數，從一○三學年至一○七年學年度分別為一三五三人、一二七九人、一三八○人、一六五○人與二二四六人，雖有成長，但仍在可控制範圍。若包含碩博士與學士班、專科新生，去年共約三千三百多人，比前年增加八百人，成長約三成左右。

留外台灣學生 赴中比重不到一成

官員分析，多數台灣的學生，優先選擇赴美國、英國、澳洲及日本等國，每年有三、四萬人出國讀書，到中國就學者實際不到一成。

陸委會表示，兩岸在政治體制、法令規定、生活環境等方面有很大差異，我國高教環境自由、學術根基穩固、學習環境自由開放，人才能充分發揮潛能。反觀陸方對學術與言論自由限制，進行嚴格網路與社會監控，在美中貿易戰下，中國經濟情勢發展出現隱憂，想赴陸發展的台灣學生須考慮各種風險與挑戰。

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