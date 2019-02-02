獵雷艦採購案 彈劾前海軍司令

2019-02-02

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對海軍獵雷艦弊案，監院昨通過彈劾時任海軍正副司令陳永康、蒲澤春，以及高雄市府海洋局前局長王端仁與農委會漁業署研究員陳文深。監委指出，陳永康、蒲澤春大幅放寬廠商資本額限制，而王端仁與陳文深私下與慶富協調興達漁港用地，言行不當，將移送司法院公懲會審理。

放寬廠商門檻 究責陳永康、蒲澤春

提案監委仉桂美、王美玉、包宗和、李月德昨召開記者會說明彈劾理由。對於彈劾陳永康、蒲澤春，仉桂美解釋，兩人在擬定招標文件過程中，大幅放寬「投標廠商資格與鉅額採購認定標準」，將投標廠商的資本門檻，從「採購法」規定不得低於預算金額的十分之一，放寬到兩百分之一，讓資本額僅一．七億元的廠商參與預算三五二．九億元的招標案。

監委並說，陳永康、蒲澤春未督促所屬審慎評估資本額偏低的廠商是否具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等能力，足以支撐前後長達十二年的獵雷艦採購案，導致獵雷艦建案任務失敗收場，影響國家安全至鉅。

監委認為，慶富除未提供最新財務報表外，也沒授信額度可以動用，根本不足以承擔造艦費用，也無法取得銀行授信，所以將其實收資本額從五億三千萬元，陸續虛偽增資，最後由泛公股第一銀行統籌的銀行團簽署高達二○五億元的聯合授信合約，足見慶富不具獵雷艦建造所需最低財力基礎。

至於公股行庫的損失，仉桂美表示，目前為止呆帳約一二一億元，國防部雖稱沒有財務損失，但「公股行庫的損失，難道不是全民的損失嗎？國防部建案失敗，難道不是國艦國造的重大損失嗎？」

協調慶富廠房用地 兩官員言行不當

對於彈劾王端仁與陳文深，仉桂美指出，他們在二○一六年十月到慶富公司，商議如何協助慶富取得興達漁港獵雷艦造艦廠房用地，討論ＢＯＴ、逕予出租、標租、如何排除其他廠商競標等不當談話內容，引發社會大眾質疑偏袒特定廠商，甚至量身訂作的不良觀感，言行嚴重違反「公務員服務法」規定，因此予以彈劾。

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