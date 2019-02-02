教授違規兼職 台大最嚴重

2019-02-02

〔記者林曉雲／台北報導〕今天開始九天春節連假，教育部昨下班前，突然上網公布全國二十二所國立大學共二○一名教授違規兼職企業獨董，其中台大高達六十八人、占比三成四，情況最嚴重，但教育部未公布違規教授全名，外界仍無法檢視，立委黃國昌痛批，上市公司獨董是公開資料，沒有個資法保護問題。

教育部未公布全名 立委痛批

台大校長管中閔兼職台灣大獨董引發巨大爭議，也掀開公立大學教授違規兼職的簾幕，對這項學界行之有年的陋習，學校通常睜一隻眼、閉一隻眼，外界則好奇到底多少學者違規兼差。立法院審查今年總預算案主決議要求教育部公布違規資料，經教育部調查，國立大專教授兼職企業獨董共四百人，其中二○一人違規「偷跑」，除五件尚未完成處理，其餘均由學校送教評會處置。

對於違規「偷跑」者，台大六十八人，政大二十四人，交大二十二人，中興和高雄科技大學各十三人，台灣科技大學十人，成大和台北科技大學各九人，清大、中山、陽明、中正、台灣師大等校也都有人上榜。但教育部以個資法為由，未公布違規教授全名，以Ａ君或葉○○公布。

教育人員任用條例第三十四條規定，專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。但是教育部也無意追究責任。

黃國昌痛批，上市公司獨董是公開資料，不受個資法保護，如依教育部標準，管中閔兼職台灣大獨董，部長潘文忠也只能宣布管○○，教育部迄今仍在包庇違法教授，而大學只幾無懲處，他將繼續追究責任。

台大：教師兼職 未來須核准

台大說明，未來要求教師兼職前完成核准程序，如再有未經核准即至營利事業機構兼職，將追繳學術回饋金，教授也必須負連帶給付責任。

教育部人事處長陳焜元表示，教師至營利事業機構兼任獨立董事屬特殊容許的兼職方式，有協助公司治理之政策目的，教育部已著手修正公立學校專任教師兼職處理原則，朝「事先報准」、「事業需要」、「產學合作」等方向做合理調整。

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