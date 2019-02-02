因應中國居住證修法 政院列最優先法案

2019-02-02

〔記者李欣芳、陳昀／台北報導〕立法院第九屆第七會期昨報到，行政院經會商，規劃提出逾三十項「最優先法案」，包括牽涉我國家安全、因應中國居住證議題以及退將赴中管制等兩岸條例修法；為防止公投綁大選亂象再發生的公投得與大選脫鉤的公投法修法；振興經濟加速５Ｇ產業發展的「產業創新條例」修法；對虐童案加重其刑的「刑法修正草案」等，而「優先法案」則有逾一百項。

政院規劃逾30項最優先

據悉，行政院正在審查陸委會所提，因應中國去年九月起開放申辦「港澳台居民居住證」的兩岸條例修法，除了對申領中國居住證者建立申報制度外，擬限縮申領居住證者的公民權，規劃要限制其參選我國地方與中央等所有各類公職，包括縣市議員、縣市長、立委、正副總統等。

有關修法擬限制我軍公教人士申領中國居住證，行政院知情官員表示，相關問題政府除了徵詢各界意見外，也將與民進黨立委意見進行整合，估計立院新會期可完成三讀修法。

行政院預定二月十八日召開行政、立法協調會商，與民進黨立委商定立院新會期推動的優先法案，政院初步列出逾三十項「最優先法案」，實際數量將尊重黨籍立委意見並可望納入部分立委所提法案。

有關國安法案，除了政院因應中國居住證問題的修法外，退休高官等退離職公務員及退將赴中管制的兩岸條例修法，將赴中管制期間修正為最短三年，以及管制涉密退離職人員出境年限的「國家機密保護法修正草案」，這兩項修法上會期都列為最優先法案，因未完成三讀，政院在新會期捲土重來再度列入。

立法院國民黨團書記長曾銘宗表示，新會期希望盡快修正「財政收支劃分法」、通過所得稅法修正草案，降低受薪階級的財務負擔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/