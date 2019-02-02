上海台辦主任李文輝想趴趴走 陸委會打回票

2019-02-02

申請赴高市晤韓國瑜

〔記者陳昀、鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平年初提到要推動兩岸經濟合作制度化，深化兩岸融合發展等，上海市台辦主任李文輝也「動起來」，透過國民黨高雄立委陳宜民牽線，想趁這次農曆年節來台參加台北燈會與高雄市長韓國瑜會晤，循過去與北市「雙城論壇」的模式，促成「雙港論壇」。

陸委會限在北市活動

不過，李文輝此行欲走訪北中南，陸委會已打回票，要求李只能在台北市活動，不能到其他縣市會見其他人。

據了解，李文輝當初申請來台許可，列出將到高雄市拜訪市長韓國瑜，也要到台中市等國民黨執政縣市訪問，但聯審會盼單純回歸與台北的城市交流，要求取消台北市以外的行程才放行。

陸委會昨表示，政府已核准李文輝於二月十五日至二十一日來台，李文輝此次是台北市政府邀請，以「城市交流」名義申請來台，因此這七天，李文輝只能在台北市活動，不能到其他縣市會見其他人。

陳宜民透露，李文輝原規劃走訪北、中、南等地，李請他居中聯繫韓國瑜，盼到高雄與韓合體，商談舉行「高雄—上海雙港論壇」，進而推動飛機、郵輪直航等。陳說，他傳Line告知韓國瑜時，韓很認同地回了鼓掌貼圖，表示願意研議。

韓若北上見李不受限

不過，陳宜民說，陸委會已限定李文輝此行只能在台北活動，若要與韓國瑜會晤，得尋求其他方式。

至於若韓國瑜親自北上，李文輝能否與他會晤？官員說，這部分不受限，但若有縣市長為見一個台辦主任特地北上，「降格以求」，也不知道該說什麼了。

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