慶富聯貸案 國銀苦吞逾百億呆帳

2019-02-02

〔記者陳梅英／台北報導〕海軍獵雷艦弊案，公股銀行堪稱最大苦主！以第一銀行為首的八大公股銀行，因支持政策參與對慶富聯貸案，最後不僅合計提列上百億呆帳，被金管會處以二百萬至一千萬元罰鍰，一銀、台企銀及合庫三公股銀行董座更因此被撤換。

三公股銀行董座被撤換

二○一四年慶富造船拿下總額高達三五○億元的六艘獵雷艦標案，卻在二○一七年爆出涉嫌詐騙，隨後陷入財務危機，獵雷艦二○五億元聯貸主辦行一銀，當年十月下旬宣告慶富違約。

獵雷艦聯貸宣布違約後，由土地銀行主辦的慶陽海洋九．五億元基隆「國立海洋科技博物館」興建營運移轉（ＯＴ＋ＢＯＴ）案也交叉違約。慶富集團連環爆，導致公、民營金融機構對慶富集團的損失近二百億元（含獵雷艦聯貸案一二五億元），其中，支持政府政策的公股銀行占四分之三、近一五○億元，成為最大苦主。

金管會二○一七年底更對一銀、土銀、高銀、台銀、台企銀、合庫、華銀、兆豐、彰銀、輸銀、新光、元大、台中、大眾等十四家銀行開罰，理由是對慶富集團授信案在公司治理、徵授信撥貸資金控管或防制洗錢作業等方面，有相關缺失。金管會也要求相關銀行必須在該年提足呆帳準備。

據統計，八大公股銀行二○一七年合計提列超過上百億元呆帳，其中最大債權銀行一銀面臨四十五．五億元損失（含聯貸與自貸）。而包括前第一金控暨第一銀行董事長蔡慶年、前合庫金控暨合庫銀行董事長廖燦昌、前台企銀董事長朱潤逢，更因此案陸續遭撤換。

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