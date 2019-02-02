獵雷艦案 捲入官員無人起訴

2019-02-02

〔記者黃建華／高雄報導〕海軍獵雷艦採購弊案，監察院昨通過彈劾前海軍司令陳永康、前海軍副司令蒲澤春、高雄市前海洋局局長王端仁、農委會漁業署研究員陳文深等四人。不過，高雄地檢署偵辦此案時，僅就詐貸案起訴慶富董事長陳慶男一家三口與前執行長簡良鑑、顧問李維峰等五人，至於軍方與官員都無人因此案遭起訴，目前詐貸案仍在高雄地院審理。

檢方起訴慶富一家三口和顧問共五人

雄檢去年搜索慶富、調閱軍方當初招標文件展開調查後，僅查出慶富公司涉嫌虛偽增資、詐貸六十三億元，依違反公司法、商業會計法、偽造文書、洗錢、銀行法的詐欺及背信等罪嫌，起訴慶富董事長陳慶男一家三口與簡良鑑、李維峰等。

檢方對陳慶男求處有期徒刑三十年、併科罰金十億元；陳的兒子、慶富副董事長陳偉志求刑二十五年、併科罰金六億元；簡良鑑被求刑二十年、併科罰金三億元。陳慶男妻子陳盧昭霞及慶富顧問李維峰未具體求刑。

慶富少東陳偉志棄保潛逃

檢方指出，對於王端仁介入「喬地」、軍方招標評選是否涉弊、銀行聯貸有無不法及高層施壓等慶富案牽扯的藍綠政治人物，皆因查無不法實證，全數簽結。

目前詐貸案正由高雄地院審理中，已多次開庭，其中，慶富少東陳偉志已棄保潛逃出境，陳慶男則在押。

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