威州投資案 郭台銘︰轉型科技研究

2019-02-02

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨表示，美國威斯康辛州投資案要轉型科技研究，並宣布啟動FOXCONN AI平台，為人工智慧（AI）打下基礎，致力產學連結合作，並讓台灣民眾知道AI的重要性。

鴻海科技集團昨舉行年度大會，邀請二○一八年鴻海科技獎得主到鴻海土城總部「與青年對話」，學子發表階段性研究成果，內容多與AI、機器人有關。郭台銘聽完簡報後首度表示，美國威斯康辛州投資案要轉型，進行科技研究。

鴻海在威州斥資百億美元的先進面板廠投資案，傳因美中貿易協商未果、與新州長團隊溝通不良，要暫緩甚至暫停投資。鴻海日前發表聲明指出，投資威州仍是集團發展首要任務。

鴻海表示，威谷科技園區除了規劃生產電子產品，如電視之外，也正探索藉助威州當地的知識型研發人才，推動工業互聯網技術的可能，創造教育、醫療保健、娛樂、運動、安全和智慧城市等高科技應用的解決方案；透過積極投資美國優秀人才，在美國和威州建構AI整合8K和5G生態系，並在適當時機與外界分享成果。

啟動FOXCONN AI平台

郭台銘昨並宣布啟動FOXCONN AI平台，要捐三萬本由台灣教授撰寫的AI教科書給高中、大學，讓AI扎根，也想把集團高速運算電腦做為AI教育平台。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/