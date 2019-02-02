美德官員︰用華為5G風險高

2019-02-02

擔憂中國置入「後門」破壞基礎設施

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）對盟邦發出警訊，使用中國華為設備之前最好三思，因中國尋求控制西方國家的數據和網路。德國情報和安全機構一致主張，不應允許華為參與德國5G行動通訊網路的建構，因無法排除中國政府在華為設備中置入「後門」程式的風險，可能為間諜活動、破壞基礎設施的行動大開方便之門。

桑德蘭週四在布魯塞爾電信業研討會上表示，中國正致力透過非法架構、對數據和網路的控制，以成為網路強國；中國法律「要求國有企業、私營公司都必須和中國情報和安全部門合作、共享數據」，引發美國的安全擔憂。

桑德蘭說，美國已將網路服務的安全當做優先事項，這對5G有影響，「這個決定無關乎價格或品質，而是攸關是否允許惡意行為者控制你們國家的電信系統」。

美國近來力勸歐洲盟友應避免使用「受外國政府控制的」電信供應商設備，而中國華為、中興通訊都有中國政府機構和解放軍的背景。德國之聲報導，梅克爾政府近幾月來在機密場合多次表達擔憂華為設備帶來的安全威脅，尤其擔心中國當局利用「後門」蓄意破壞德國通訊基礎設施的風險。

前德國聯邦情報局長辛德勒（Gerhard Schindler）表示，負責提供通訊設備者就有能力竊聽，若發生政治危機、甚至戰爭，中國政府可藉此切斷德國通訊網路的情況「是可能的」，德國根本未對此做好準備，也無法應對。

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