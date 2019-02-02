全球最大自貿區 日歐EPA上路

2019-02-02

〔編譯羅綺／綜合報導〕日本與歐盟經濟夥伴協定（EPA）週五正式生效上路，日歐EPA涵蓋六億四千萬人，合計GDP（國內生產毛額）約占全球二十七．八％，貿易額占全球貿易三十六．九％，是目前全球規模最大的自由貿易區。

貿易額占全球37％ 逾9成商品取消關稅

日歐EPA的經濟規模將超越去年底生效的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），日方將取消包括農林水產品等共九十四％的商品關稅，但汽車關稅將在EPA生效後第八年才取消；歐盟也取消九十九％關稅，但保留五項敏感領域的農產品關稅，包括大米、小麥、牛豬肉、乳製品和砂糖。

日本政府預計，日歐EPA生效後，將擴大投資與貿易，讓日本GDP增加一％，並增加約二十九萬個就業機會。歐盟估計，歐洲對日本的出口可能成長三十四％，尤其是擴大對日的糧食和農業出口，未來歐洲公司將每年節省十億歐元的關稅。

日本經濟再生擔當大臣茂木敏充表示，在全球貿易保護主義蔓延的現況下，日歐EPA是向全球宣示日本與歐盟將合力大步邁向自由貿易、絕不動搖，他期待日歐EPA與CPTPP成為日本經濟新的成長引擎。

日歐EPA生效後，雙方多數商品取消或降低關稅，但英國如果「無協議脫歐」，在企業等毫無準備的情況下，關稅將回到原本規定，屆時可能出現混亂場面。日本政府呼籲，英國與歐盟應設法避免出現「無協議脫歐」的情況，若關稅要回到原本規定，應設有過渡緩衝期。

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