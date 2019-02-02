貿易戰衝擊製造業 中國PMI連2月低於50

2019-02-02

〔編譯羅綺／綜合報導〕中國國家統計局週四公布今年一月製造業採購經理人指數（PMI）為四十九．五，略高於市場預期，但連續兩個月低於五十的榮枯線，顯示貿易戰仍衝擊製造業。不過，財新PMI顯示，中國一月製造業PMI跌至四十八．三，為二○一六年三月以來新低。

招商證券（China Merchants Securities）經濟學家張一平表示，中國關鍵製造業仍顯疲弱，來自消費者和企業的需求放軟已打擊中國經濟，中國已進入成長快速放緩期，「中國國家統計局的PMI數據，頂多只能說情況沒有進一步惡化」。

有別於中國官方數據，財新PMI僅四十八．三，低於去年十二月的四十九．七，顯示製造業運行進一步放緩。受訪廠商反映，需求減弱，導致廠商調整生產計畫；而新訂單總量連續兩個月下降，且降幅加大，主要原因是內需低迷。

麥格理集團（Macquarie）經濟學家胡偉俊（Larry Hu）認為，中國國內需求疲軟、加上全球經濟放緩，中國製造業的前景艱難。中國工業領域的通縮擔憂正在加劇，預計第二季的工業品出廠價格指數可能下降；若出現這種情況，中國人民銀行就得通過降低市場利率來刺激需求。

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