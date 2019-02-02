本週談判未達協議 美中春節後再談 為川習會鋪路

2019-02-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中本週在華府的兩天貿易談判未達成協議，美國總統川普將派貿易代表萊席爾、財政部長努勤於二月中農曆春節後赴北京展開新一輪談判，為二月底「川習會」談判鋪路，以期在三月初貿易戰休兵期截止前尋求突破性進展。

川習會談可能不只一次

川普週四表示，很快將和中國國家主席習近平會談，以期達成全面性貿易協議，且「川習會」可能不只一次。美中都尚未宣布兩國元首會晤的具體時間、地點等。《華爾街日報》報導，中國代表團在談判時向美方提議，二月底川普和北韓領導人金正恩峰會後，在中國海南島接著舉行川習會。

不過，白宮內部似乎對於是否進行「川習會」以及會晤地點存在雜音。川普的一些顧問認為，同意舉行「川習會」，意味著川普可能面臨外界不欲在三月二日把中國產品關稅由十％提高至廿五％的巨大壓力，包括金融市場對美中達成協議的期望高漲，一旦負面結果出現，可能重挫全球市場，並衝擊美中兩國經濟。

美方建議在第三國舉行

川普的一些顧問力勸將「川習會」安排在第三國，或乾脆選在川普位於美國佛羅里達州的海湖莊園，因為若如中方提議選在中國，美國後續仍決定提高對中國產品的關稅，相當於「打臉」習近平，而川普又經常把習近平稱為「朋友」；相反地，美國還會面臨下調關稅的壓力。

美國商會和其他許多商業組織都要求白宮不要輕易與中國達成和解協議，應堅持要求中國對產業和科技政策進行重大改變。

美國全國商會執行副總裁布列恩（Myron Brilliant）聽取談判情況簡報後表示，中國政府甚至沒有同意列出對國內企業提供的所有補貼，沒有提供任何具體措施來解決有關強迫技術轉讓的問題，「我們現在是在九局棒球賽的第五局…問題是美中能否達成一個全面性協議」。

專家︰可能先達成小範圍協議

康乃爾大學中國問題專家普拉薩德（Eswar Prasad）表示，北京不太可能接受華府提出的重新制訂產業政策、減少政府對經濟干預等要求；較可能的情況是，美中達成一項範圍較小、川普可宣稱獲勝的協議，兩國緊張關係得到緩解，並繼續討論尚未解決的複雜問題。

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