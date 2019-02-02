川普會劉鶴 不改談判「硬期限」

2019-02-02

習致函籲各讓一步 川普重申談判若無結果 將如期調高關稅

〔編譯羅綺／綜合報導〕美中新一輪貿易談判結束，沒有達成協議，美國總統川普週四會晤中國國務院副總理劉鶴率領的中方貿易代表團，中方代表公開宣讀中國領導人習近平給川普的信，呼籲美中各讓一步，展現低姿態，並強調川習之間的好交情。不過，川普對中方代表團重申，九十天談判為「硬性期限」（hard deadline），若三月一日美中無法達成滿意結果，美國將如期於三月二日調高關稅。

習近平寫給川普的信，有別於以往在中媒上的霸氣，不但放低姿態，甚至極盡拉攏地說：「就像我常提到，我覺得我們當初初見時，就如早已相識般。我珍惜與你的工作關係與個人友誼，我也樂於與你會談及通話，無所不談。」而在貿易議題上，習近平呼籲雙方：「本著相互尊重、合作共贏的精神持續合作，並以各退一步的方式加強磋商，以達成有利雙方的初步協議。」

中方承諾擴大採購黃豆

此外，中國承諾擴大採購五百萬噸美國黃豆，為去年十二月採購數量的兩倍；川普愉快地回應：「美國農民會很開心，真是太好了。」他表示，為達成全面性的貿易協議，將與習近平會談可能不只一次；甚至自信地說：「我不需要延長談判期限，等我跟習主席會面，他會同意我的每一項要求。」

白宮會後聲明，兩國在貿易談判中展現有解決重大問題的意願，但美國仍然關切中國的結構性改革議題，以及減少逆差達成有意義的承諾，雙方雖然取得進展，但仍有很多工作要做。

中國聲明則指出，雙方就中方關切的問題進行了坦誠、具體、建設性的討論，並確認下一步磋商的時間表和路線圖，朝著取消關稅的方向加緊談判、達成協議。

川普推文促中國全開放

不過，川普重申，跟習近平達成九十天的貿易戰「休兵」將於三月一日截止，若期限前美中無法達成共識，將照原計畫，將中國產品關稅自十％上調至二十五％。川普凌晨推文再補一槍：「我要的中國市場開放，不只是金融服務，而是美國製造業、農業、商業、工業都要，否則不能接受達成任何協議！」

美對中將強制定期審查

萊席爾透露，美中在核心議題上取得了實質進展，包括「強制定期審查」中國後續的改革行為，目標是讓中國「承諾更具體、範圍更廣泛、確保可執行」，如果中國沒有貫徹，美方就會採取行動。

美中高層貿易談判重點及結果

美國總統川普週四在白宮橢圓形辦公室會見中國國務院副總理劉鶴及中方貿易代表團。 （歐新社）

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