比照軍人 警消海巡就醫免掛號費

2019-02-01

軍醫院及榮總體系提供優惠

〔記者李欣芳、王宣晴／綜合報導〕蔡英文總統日前指示行政院協調讓現職與退休警、消人員比照軍人及榮民，享有全民健保部分負擔費用全額減免等福利措施；行政院長蘇貞昌昨宣布，政院決定警消及海巡人員包括退役人員，未來在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，並由兩系統醫院自行吸收上述所需二九○○萬元經費，兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健檢折扣也都比照軍人。

健保部分負擔 政府也將補助

蘇貞昌表示，政府也將補助海巡、警察及消防現職人員到全國醫療院所的門診與住院的健保部分負擔，一年經費約一．九億元，今年以政院第二預備金支應，明年起回歸各部會預算編列，由內政部及海委會等相關部會訂定相關補助辦法陳報行政院核定後，將公布詳細作業規範。

蘇揆年前送大禮 12萬人受惠

據悉，行政院經跨部會協調，迅速做成上述政策決定，政院宣布警消及海巡人員包括退役人員比照軍人享有就醫等優惠及補助措施，約可嘉惠至少十二萬人。

蘇揆昨到新北市八里區視察台北港海巡基地，致贈加菜金。他表示，海巡與警消人員都是全民國防的重要成員，平時守護國土、救災救難，在農曆春節期間可能還需面對各種情況及任務，備極辛勞。

蘇貞昌指出，之前他擔任行政院長時，將基層警、消及海巡人員的最高年功俸自四五○提升至五○○，每月薪資增加約三○○○元，約五萬餘人受惠。前行政院長賴清德推動修法，自今年一月一日起，基層警、消及海巡人員（警正四階以下）的最高年功俸從五○○提升至五二五，調整後每月所得增加一三七○元，以及警正三階人員最高年功俸從現行五二五提升至五五○，調整後每月所得增加一三七五元。

蘇貞昌同時也提到「如果讓非洲豬瘟疫情在台灣發生，那養豬業者全倒，一年損失超過兩千億元，連滷肉飯都沒得吃。」他肯定海巡人員把關嚴謹，疫情無法踏入國門一步。

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