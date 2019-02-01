財部發布解釋令 個人海外資金匯回 SOP判斷是否課稅

2019-02-01

〔記者吳佳蓉／台北報導〕趕在農曆年前，財政部昨發布解釋令，首次針對個人海外資金如何課稅、接受哪些證明文件等，訂定明確且統一的遊戲規則；納稅人可自行列舉對其有利的資金證據，向國稅局尋求個案稅務諮詢，即使諮詢不成，也不用擔心資料會被用來課稅。

研擬「海外資金匯回專法」

針對海外資金課稅，財政部現有三道協助機制，包括完全無法證明性質的海外資金，正研擬「海外資金匯回專法」；另，五區國稅局已設立稅務諮詢窗口，若涉及複雜個案，還可由各區局長召集專責小組與台商進行個別諮詢；昨再發布解釋令，首次公告海外資金課稅的遊戲規則。

中區國稅局長宋秀玲表示，國稅局只會針對我國稅務居民海外資金中屬於「所得」、且還在核課期內（五年或七年）的部分課稅，「不是看到錢就開槍。」

她指出，為釐清海外資金如何課稅，也確保規則一致，因此訂出「個人匯回海外資金應否課稅」原則；根據認定原則，第一步先區分資金來源性質，若可證明屬於投資、借貸、存款或財產交易本金，就不需課稅。

若屬海外所得，則進到第二階段，判斷該筆所得的取得年度是否已過核課期間，以及當年納稅人是否具有我國稅務居民身分。假設納稅人取得所得當年為我國稅務居民，當時有申報、只是短漏報，核課期為五年，完全未申報核課期為七年；以今年回推，核課期最久為二○一四年或二○一二年。

若海外所得仍在核課期間，則進入計稅階段，計算是否需繳納最低稅負，部分所得若過去曾在國內、外繳過稅，皆可於計稅時扣抵；因最低稅負制每年都有六七○萬元免稅額，在綜所稅繳得較多情況下，也可免繳最低稅負，最終計稅結果未必要補繳稅款。

宋秀玲表示，解釋令中也正面表列國稅局可接受的資金證明文件類型，供台商依循；國稅局於審核時，會依不可逆性（無法事後竄改）、是否有第三人可佐證及資金專屬性（明確屬於個人收入或所得）來判斷證明文件可信度。

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