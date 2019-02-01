彰縣6風場籌設許可 全發了

2019-02-01

〔記者林菁樺／台北報導〕彰化縣四家離岸風電開發商的六座風場去年底爭取五．八元躉購費率的希望落空。經濟部能源局局長林全能昨表示，已確認彰化縣來函「具有法律效力」，能源局昨已全數發出電業籌設許可，開發商與台電簽訂購售電合約後，即可拿到今年五．五元費率。

林全能說明，彰縣府去年十二月二十八日與上月十四日的兩張來函內容完全不一樣，後者內容已與法務確認，「具有法律效力」，並符合公正、公平及一致性的處理原則；因此，昨已發出沃旭、玉山能源與加拿大北陸、CIP、中鋼等四公司的電業籌設許可。

另，對前天公告的今年躉購費率，在台最大風場開發商沃旭認為，風機運轉設定「滿發小時」，超過將降低收購費率，對成本更高的遠岸風場不公平；經濟部長沈榮津昨回應，上限放寬已經考量技術與財務的平衡。

至於費率較預告調升○．四元，反風電人士質疑全民得多負擔超過千億元。沈榮津強調，去年費率五．八元，今年是五．五元，降了近六％，是幫全民省錢！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/