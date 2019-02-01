「火力」再減 不利企業投資

2019-02-01

記者林菁樺／特稿

去年底九合一大選綁能源兩大公投過關，其中火力年減一％發電量被包裝成「反空污」公投，而剔除核電年限被美化為「以核養綠」，在經濟部審視十五個版本、每個版本都有八套劇本推演後，還是得到年減一％火力發電撐兩年已是最大極限；若二○二一年後再減下去，就算核電廠延役或重啟，也解決不了台積電、華邦電等大型投資的缺電問題。

經濟部直言，二○二一年後就是做不到火力繼續減，關鍵原因為台灣需要重大的經濟投資；包括台積電的三奈米新廠，還有華邦電、力晶等科技業的投資，用電量評估跟著投資案增加，從二十億度跳升到一百億度以上，約佔全台用電的四％，這還是以最保守模式估算，台灣經濟能冒這個風險嗎？

中美貿易戰難解，政府鼓勵台商回流，如果中南部縣市期待「錢進來、發大財」，就得先化解這些台商回流的缺電疑慮；假如縣市長們成天喊機組提前除役、停機，還會有台商願意落地生根嗎？

台電有一堆火力機組，天然氣、燃煤等火力發電佔比更達七成以上。要拚經濟得地方與中央合作，假如地方政府減煤如市場喊價，那台電就算有一堆兵、也派不上陣，到時候缺電、投資不來了，這些縣市長難道還是要推給前朝嗎？

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