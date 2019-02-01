核電不延役 工商界看法分歧

2019-02-01

〔記者羅倩宜／台北報導〕經濟部決定核電不延役，工商界看法分歧。工總及商總擔憂缺電，呼籲政府應謹慎精算，尤其地方政府若不配合發電，倒楣的是產業；中小企業總會則認為，應相信政府的判斷，若不缺電就不必讓核電延役。

工總秘書長蔡練生表示，依「以核養綠」公投結果，未來兩年每年火力發電要減一％，工商界很擔心明年就會缺電。他說，未來會不會缺電，政府掌握最多資源和資訊，希望做這決定是經過審慎精算而非政治考量，「可惜選後針對能源政策，政府說法有些反覆」。

工總指出，過去經濟部拍胸脯保證不會缺電，都是以最理想的狀態來計算，但九合一大選後，地方政府已表示要停掉火力發電機組以解決空污問題，這就不是年減一％的問題，而會出現更大的供電不確定性。

商總理事長賴正鎰認為，政策更迭會讓工商界很沒有安全感；尤其再生能源靠天吃飯，能源政策不應過度理想化。商總呼籲，核電應予延役、備而不用，否則一旦缺電，政府大不了下台，倒楣的是業者。

中小企業總會理事長李育家指出，經濟部長曾多次與中小企業溝通，表示不會缺電，「我認為部長應該滿專業的，大家就相信政府的判斷，畢竟要負責任的是政府」。他說，雖然工商界對便宜又穩定的核電有所期待，但這是以沒有發生問題為前提，社會上仍有大多數人不希望核電，中小企業相信政府的專業評估，希望核電議題勿流於政治語言。

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