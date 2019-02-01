地方狂減煤 新版能源配比難產

2019-02-01

能源局長︰減煤 滾動式檢討修正

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部歷經兩個月盤點，昨公布新版能源政策，但卻沒有最新能源配比，只確定核電歸零、綠能不變及燃氣成為主流；經濟部能源局局長林全能坦言，因燃煤受到地方限制，必須再溝通，「到底量會減多少，目前算不出來」，未來將以滾動式修正檢討，等所有不確定因素穩定才能公布。

原本的能源配比為二○二五年燃氣、燃煤、綠能分別為五十％、三十％、二十％。

經濟部長喊話「別再新增發電限制了」

經濟部長沈榮津昨多次呼籲地方應與中央合作，「別再新增發電限制」，若按照既有的能源轉型路徑可穩定供電；前提是太陽光電、風力與燃氣、天然氣接收站開發計畫，都必須如期如質完成。經濟部次長曾文生補充，深澳電廠取消後，已確定燃煤會降至低於三成。

沈榮津說，根據公投規定，燃煤機組不能擴增、也無新增機組，希望地方政府不要再新增「生煤減量」、「環保加嚴」、「提前除役」或「中電不北送」等發電限制。

他舉例，新北市減煤五％、台中市減煤從二十四％提高到四十％、雲林過去減少二十一％到二十七％、高雄市去年也減少二十％，今年未定；依公投案前兩年火力年減一％，還可靠彈性調度達成，但地方政府「不能再減煤、減得太過離譜」。

台電直言，最令人擔心的是地方要求直接除役、停機等，將直接影響到電力備轉與備用，也就是發生任何狀況，「根本沒有機組，要怎麼調配」。

沈榮津強調，依照過去既定計畫、供電絕對無虞，但前提是太陽光電、風力與燃氣、天然氣接收站開發計畫，都必須如期如質完成；只要四大條件沒有到位，恐怕都會對供電造成衝擊。

經濟部官員說，過去光一個第三天然氣接收站就耗時甚久，台電的第四接收站必須在今年通過環評、動工，否則也難銜接機組發電。

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